"Plan je da mesečno ubijamo 50.000 ruskih vojnika" Ukrajinski ministar odbrane: Videćemo šta će se dogoditi s neprijateljem

Moskva i Kijev retko zvanično objavljuju sopstvene gubitke u ljudstvu Ukrajinski parlament imenovao je Fedorova za ministra obrane 14. januara Među planovima ukrajinske vojske je da mesečno bude ubijeno "50.000 ruskih vojnika", rekao je novi ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov tokom sastanka s novinarima, iznoseći prioritete svog mandata. Govoreći o planovima, Fedorov (34) je rekao da ima dva ključna cilja. - Upravljanje mora biti izgrađeno oko ljudi koji