Prve čestitke sa estrade: Seka Aleksić se obratila Mini i Kasperu nakon veridbe uživo u emisiji: "Da bude dugovečno"
Blic pre 56 minuta
Kasper je iznenadio Minu dijamantskim prstenom Mina Kostić bila je iznenađena kada je saznala za Kasperov prethodni brak.
Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper verio je pevačicu Minu Kostić uživo u emisiji "Amidži šou", a uskoro su stigle prve čestitke sa estrade. Paru se obratila na Instagramu Seka Aleksić. Naime, Seka je gledala tv, videla veridbu, pa sve podelila na pomenutoj društvenoj mreži. Mini i Kasperu poželela je sreću. - Srećno i dugovečno - napisala je pevačica koleginici uz emotikon srca. Podsetimo, Kasper je u jednom trenutku izvadio dijamantski prsten i zaprosio Minu. Ona