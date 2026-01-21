"Veoma smo uzbuđeni", potpredsednik Amerike Džej Di Vens očekuje četvrto dete

Potpredsednik SAD Džej Di Vens i njegova supruga Uša Vens najavili su dolazak četvrtog deteta Vest je podeljena na društvenoj mreži X uz uzbuđenje cele porodice Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i njegova supruga druga dama SAD Uša Vens objavili su danas da očekuju svoje četvrto dete, dečaka, u julu. - Veoma smo uzbuđeni što možemo da podelimo vest da je Uša trudna sa našim četvrtim detetom, dečakom. Uša i beba su dobro i svi se radujemo što