"Veoma smo uzbuđeni", potpredsednik Amerike Džej Di Vens očekuje četvrto dete

Blic pre 1 sat
"Veoma smo uzbuđeni", potpredsednik Amerike Džej Di Vens očekuje četvrto dete
Potpredsednik SAD Džej Di Vens i njegova supruga Uša Vens najavili su dolazak četvrtog deteta Vest je podeljena na društvenoj mreži X uz uzbuđenje cele porodice Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i njegova supruga druga dama SAD Uša Vens objavili su danas da očekuju svoje četvrto dete, dečaka, u julu. - Veoma smo uzbuđeni što možemo da podelimo vest da je Uša trudna sa našim četvrtim detetom, dečakom. Uša i beba su dobro i svi se radujemo što
Otvori na blic.rs

Blic »

Ona je Nemanji Vidiću najveća podrška: Ana se retko pojavljuje u javnosti, rodila mu je troje dece, a malo ko zna da je…

Ona je Nemanji Vidiću najveća podrška: Ana se retko pojavljuje u javnosti, rodila mu je troje dece, a malo ko zna da je završila težak fakultet

Blic pre 1 satjoš 3 povezane
Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Blic pre 6 minuta
"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 1 minut
"Ahilova peta" Grenlanda: Naučnici otkrili veliki problem, da li će ovo poremetiti Trampove planove?

"Ahilova peta" Grenlanda: Naučnici otkrili veliki problem, da li će ovo poremetiti Trampove planove?

Blic pre 41 minuta
Ako niste zamenili ovu dozvolu, čeka vas paprena kazna! Na hiljade Srba pogođeno, evo čija se od danas smatra nevažećom

Ako niste zamenili ovu dozvolu, čeka vas paprena kazna! Na hiljade Srba pogođeno, evo čija se od danas smatra nevažećom

Blic pre 56 minuta
Blic »

Svet, najnovije vesti »

Tiranin pod srećnom zvezdom

Tiranin pod srećnom zvezdom

Radar pre 1 minut
Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Danas pre 1 minut
Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Blic pre 6 minuta
Američka vojska u Karipskom moru zaplenila sedmi tanker povezan s Venecuelom

Američka vojska u Karipskom moru zaplenila sedmi tanker povezan s Venecuelom

Newsmax Balkans pre 1 minut
Izrael srušio kancelarije UNRWA u Jerusalimu! "Ovo je neviđen napad" (video, foto)

Izrael srušio kancelarije UNRWA u Jerusalimu! "Ovo je neviđen napad" (video, foto)

Kurir pre 0 minuta