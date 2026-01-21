(Video) Tinejdžera (16) ubio tenk: Tragedija u Rusiji, ogromna cev pala na njega, poginuo na licu mesta

Šesnaestogodišnji dečak tragično je stradao u parku "Rusija - Moja istorija" u Jakutsku Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdili uzroci i okolnosti nesreće Poginuo šesnaestogodišnji dečak u multimedijalnom parku "Rusija - moja istorija" u Jakutsku, gde je izložena vojna oprema.

Prema prethodnim informacijama, šesnaestogodišnji dečak je ušao u tenk kroz donji otvor, nakon čega je jedan od delova konstrukcije pao na njega. Preminuo je na licu mesta, saopštila je pres-služba Tužilaštva Republike Jakutije. Lokalni mediji izveštavaju da je šesnaestogodišnjak otkinuo nosač koji je držao cev topa tenka, zbog čega je cev pala i ubila ga. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdili uzroci i okolnosti nesreće, poštovanje bezbednosnih