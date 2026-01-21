Vozači, oprezno! Bez zimske opreme ne krećite na put, "Putevi Srbije" upozoravaju na odrone, poledicu i maglu: Na ovim deonicama ima i snega

Blic pre 3 sata
Vozači, oprezno! Bez zimske opreme ne krećite na put, "Putevi Srbije" upozoravaju na odrone, poledicu i maglu: Na ovim…
Prilazi zimskim turističkim centrima su čisti i prohodni za saobraćaj Na teritoriji Zaječara pojavljuju se odroni na specifičnim delovima državnih puteva JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.07 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u
