Bugarski predsednik podneo ostavku: Zatražio oproštaj od građana jer nije ostvario ciljeve

Danas pre 16 minuta  |  Euronews.rs
Bugarski predsednik podneo ostavku: Zatražio oproštaj od građana jer nije ostvario ciljeve

Bugarski predsednik Rumen Radev podneo je danas ostavku pred Ustavnim sudom, kako bi mogao da učestvuje na predstojećim izborima.

Potrebno je da njegovu ostavku usvoji Ustavni sud, ali bugarski zakon ne precizira rok za usvajanje ostavke, preneo je Juronjuz Srbija. „Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik“, rekao je Radev tokom vanrednog obraćanja i zatražio oproštaj od građana, jer je, kako je rekao, grešio i jer je „bilo ciljeva koje nije uspeo da ostvari“. Istovremeno je naglasio da je njegovo uverenje da su promene moguće bio centralni motiv iza njegove odluke da podnese
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Deset noći, smeštaj i prevoz za 90 evra: Ovo su najjeftinije destinacije u Grčkoj za letovanje u ovoj godini

Deset noći, smeštaj i prevoz za 90 evra: Ovo su najjeftinije destinacije u Grčkoj za letovanje u ovoj godini

Blic pre 26 minuta
"Sa Janjušem bi bila, sa Asminom bi se nešto desilo": Luka o muškarcima svoje bivše devojke Aneli, ona odmah pobesnela

"Sa Janjušem bi bila, sa Asminom bi se nešto desilo": Luka o muškarcima svoje bivše devojke Aneli, ona odmah pobesnela

Blic pre 3 sata
Zabrinutost na FFNS-u: Senat UNS-a odbio prigovor Jelene Kleut

Zabrinutost na FFNS-u: Senat UNS-a odbio prigovor Jelene Kleut

Danas pre 2 sata
Famozno: Račun neverovatnoće

Famozno: Račun neverovatnoće

Kurir pre 1 sat
Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Tražimo rešenje za novonastalu situaciju

Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Tražimo rešenje za novonastalu situaciju

Insajder pre 1 sat
"Nema izbora, svi žele u borbu za medalju" VIDEO

"Nema izbora, svi žele u borbu za medalju" VIDEO

B92 pre 1 sat
U subotu skup "Zajedno za studente" u formatu otvorenog sajma

U subotu skup "Zajedno za studente" u formatu otvorenog sajma

N1 Info pre 2 sata

Ključne reči

Ustavni sudBugarskaIzbori

Najnovije vesti »

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Danas pre 1 minut
Iskreno vaš, Le Kare

Iskreno vaš, Le Kare

Radar pre 1 minut
Dajte Amerikance, da pređemo preko ovih kao preko plitkog potoka

Dajte Amerikance, da pređemo preko ovih kao preko plitkog potoka

Radar pre 1 minut
Tiranin pod srećnom zvezdom

Tiranin pod srećnom zvezdom

Radar pre 1 minut
Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Radar pre 1 minut