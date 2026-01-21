Bugarski predsednik podneo ostavku: Zatražio oproštaj od građana jer nije ostvario ciljeve

Bugarski predsednik Rumen Radev podneo je danas ostavku pred Ustavnim sudom, kako bi mogao da učestvuje na predstojećim izborima.

Potrebno je da njegovu ostavku usvoji Ustavni sud, ali bugarski zakon ne precizira rok za usvajanje ostavke, preneo je Juronjuz Srbija. „Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik“, rekao je Radev tokom vanrednog obraćanja i zatražio oproštaj od građana, jer je, kako je rekao, grešio i jer je „bilo ciljeva koje nije uspeo da ostvari“. Istovremeno je naglasio da je njegovo uverenje da su promene moguće bio centralni motiv iza njegove odluke da podnese