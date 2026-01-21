Izgoreo kabinet tužioca TOK, spasen predmet u slučaju „Nadstrešnica“

Danas pre 24 minuta  |  Nova.rs
Izgoreo kabinet tužioca TOK, spasen predmet u slučaju „Nadstrešnica“

Nekoliko kancelarija koje se nalaze na četvrtom, poslednjem spratu zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, gotovo je uništeno u požaru koji je u izbio u ponedeljak na krovu zgrade.

Kako Danas nezvanično saznaje, u požaru je sačuvano 90 registratora sa predmetima, među kojima su i predmeti o sličaju pada nadstrešnice. Takođe, na pomenutom slučaju su angažovana tri tužioca, a izgorela je jedna od tri kancelarije u kojoj su bili predmeti o nadstrešnici. Kako saznaje Nova.rs, sve prostorije koje su oštećene koristi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), a „Nova“ ekskluzivno objavljuje fotografiju na kojoj se vidi šta je ostalo od
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šta je nestalo u požaru u TOK-u?

Šta je nestalo u požaru u TOK-u?

Vreme pre 9 minuta
Nova.rs: Izgoreo kabinet tužioca JTOK-a koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Nova.rs: Izgoreo kabinet tužioca JTOK-a koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

N1 Info pre 1 sat
Nova.rs: Požar u kabinetu tužioca koji vodi predmet „Nadstrešnica“

Nova.rs: Požar u kabinetu tužioca koji vodi predmet „Nadstrešnica“

Nova ekonomija pre 1 sat
Nova.rs: Izgoreo kabinet tužioca JTOK-a koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Nova.rs: Izgoreo kabinet tužioca JTOK-a koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Glas Zaječara pre 49 minuta
Izgoreo kabinet tužioca koji vodi predmet „Nadstrešnica“: Spisi predmeta spaseni

Izgoreo kabinet tužioca koji vodi predmet „Nadstrešnica“: Spisi predmeta spaseni

Nedeljnik pre 49 minuta
Nakon spornog amandmana u TOK izgorelo i pet kancelarija

Nakon spornog amandmana u TOK izgorelo i pet kancelarija

Radar pre 2 sata
EKSKLUZIVNO Ovako posle požara izgleda kabinet tužioca JTOK iz kog je spasen predmet u slučaju „Nadstrešnica“

EKSKLUZIVNO Ovako posle požara izgleda kabinet tužioca JTOK iz kog je spasen predmet u slučaju „Nadstrešnica“

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Specijalni sudOrganizovani kriminalTužilaštvopožar

Politika, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izmenama pravosudnih zakona, opozicija kritikuje Mrdićeve predloge

BLOG UŽIVO: U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izmenama pravosudnih zakona, opozicija kritikuje Mrdićeve predloge

Insajder pre 24 minuta
Press: Vučić je u spoljnopolitičkoj nemilosti da mu "skrivanje pod kamenom" ne gine

Press: Vučić je u spoljnopolitičkoj nemilosti da mu "skrivanje pod kamenom" ne gine

N1 Info pre 24 minuta
Počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma u Davosu; Predsednik Srbije na brojnim bilateralnim susretima sa svetskim…

Počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma u Davosu; Predsednik Srbije na brojnim bilateralnim susretima sa svetskim zvaničnicima

RTV pre 14 minuta
„Vučić lično tražio skidanje zaštite sa Generalštaba, kada su ga odbili postavio je ultimatum – ili to pokrenite ili dajte…

„Vučić lično tražio skidanje zaštite sa Generalštaba, kada su ga odbili postavio je ultimatum – ili to pokrenite ili dajte ostavke“

Nova pre 24 minuta
Šta je nestalo u požaru u TOK-u?

Šta je nestalo u požaru u TOK-u?

Vreme pre 9 minuta