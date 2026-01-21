Kako je izgledala prepodnevna rasprava u Skupštini o „Mrdićevim zakonima“: Da li je važniji Dom zdravlja ili sud?

Danas pre 44 minuta  |  Beta
Kako je izgledala prepodnevna rasprava u Skupštini o „Mrdićevim zakonima“: Da li je važniji Dom zdravlja ili sud?
Poslanici vlasti u Skupštini Srbije danas su, tokom rasprave o amandmanima na 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune pet pravosudnih zakona, uglavnom su hvalili te predloge, dok je opozicija zamerala što se, između ostalog, njima predviđa osnivanje novog suda zbog specijalizovane međunarodne izložbe „Ekspo“ (EXPO) koja će 2027. godine biti održana u Beogradu. Oko 14 časova, potpredsednica parlamenta Marina Raguš odredila je jednočasovnu pauzu,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Skupštini počela rasprava o amandmanima, Mrdić tvrdi da su sve kritike opozicije neosnovane

U Skupštini počela rasprava o amandmanima, Mrdić tvrdi da su sve kritike opozicije neosnovane

Nedeljnik pre 1 sat
Sednica Skupštine Srbije: Poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu, prešli na pretres po amandmanima

Sednica Skupštine Srbije: Poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu, prešli na pretres po amandmanima

Newsmax Balkans pre 49 minuta
U Skupštini počela rasprava o amandmanima, Mrdić tvrdi da su sve kritike opozicije neosnovane

U Skupštini počela rasprava o amandmanima, Mrdić tvrdi da su sve kritike opozicije neosnovane

Danas pre 1 sat
U Skupštini počela rasprava o amandmanima podnetim na set pravosudnih zakona

U Skupštini počela rasprava o amandmanima podnetim na set pravosudnih zakona

Nova pre 2 sata
Oštra polemika u Skupštini: Ponoš i Jovanov u raspravi oko evroparlamentaraca i pravosuđa

Oštra polemika u Skupštini: Ponoš i Jovanov u raspravi oko evroparlamentaraca i pravosuđa

Euronews pre 2 sata
Poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu, počeli o amandmanima

Poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu, počeli o amandmanima

Telegraf pre 2 sata
Poslanici opozicije kritikuju izmene pravosudnih zakona, Mrdić smatra da su u interesu građana

Poslanici opozicije kritikuju izmene pravosudnih zakona, Mrdić smatra da su u interesu građana

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeEXPO

Društvo, najnovije vesti »

Blokada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Studenti traže da Jelena Kleut bude vraćena na posao, dekan zahteva deblokadu…

Blokada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Studenti traže da Jelena Kleut bude vraćena na posao, dekan zahteva deblokadu zgrade

Insajder pre 24 minuta
Objavljen kalendar poreskih obaveza koje vas čekaju u februaru

Objavljen kalendar poreskih obaveza koje vas čekaju u februaru

Kamatica pre 4 minuta
Studenti postavljaju dušeke za spavanje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Studenti postavljaju dušeke za spavanje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Nedeljnik pre 19 minuta
Veče u stihu sa Nebojšom Milovanovićem – „Poezija živa” ponovo u Fondaciji Mozzart

Veče u stihu sa Nebojšom Milovanovićem – „Poezija živa” ponovo u Fondaciji Mozzart

Nova pre 9 minuta
Blokiran Filozofski fakultet u Novom Sadu

Blokiran Filozofski fakultet u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 19 minuta