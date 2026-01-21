Kako je izgledala prepodnevna rasprava u Skupštini o „Mrdićevim zakonima“: Da li je važniji Dom zdravlja ili sud?

Poslanici vlasti u Skupštini Srbije danas su, tokom rasprave o amandmanima na 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune pet pravosudnih zakona, uglavnom su hvalili te predloge, dok je opozicija zamerala što se, između ostalog, njima predviđa osnivanje novog suda zbog specijalizovane međunarodne izložbe „Ekspo“ (EXPO) koja će 2027. godine biti održana u Beogradu. Oko 14 časova, potpredsednica parlamenta Marina Raguš odredila je jednočasovnu pauzu,