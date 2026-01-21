Raste jaz: Bogatstvo milijardera rekordno, Oksfam upozorava na političke rizike

Bogatstvo svetskih milijardera poraslo je u 2025. godini na rekordnih 13,3 biliona dolara, zahvaljujući politici američkog predsednika Donalda Trampa, saopštila je organizacija Oksfam i upozorila na „veoma opasne“ političke posledice takvog trenda, dok se globalna elita okuplja na Svetskom ekonomskom forumu.

Trampova politika u prvoj godini mandata doprinela je da se bogatstvo ultrabogatih uveća za 16,2 odsto, navela je ta nevladina organizacija u izveštaju koji se objavljuje svake godine uoči foruma u ​​Davosu. „Odluke Donalda Trampa, uključujući zalaganje za deregulaciju i potkopavanje sporazuma o povećanju oporezivanja preduzeća, koristile su najbogatijima širom sveta“, saopštio je Oksfam, prenosi France 24. Svet sada prvi put ima više od 3.000 milijardera, a