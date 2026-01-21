SAD pojačale avijaciju na Bliskom istoku usred tenzija sa Iranom

Danas pre 10 sati  |  Beta
SAD pojačale avijaciju na Bliskom istoku usred tenzija sa Iranom
– Centralna komanda vojske SAD objavila je danas da je pojačala kapacitete avijacije na Bliskom istoku, tokom stalnih tenzija sa Iranom, javlja Tajms of Izrael. „Prisustvo F-15 poboljšava borbenu gotovost i promoviše regionalnu bezbednost i stabilnost“, navela je Centralna komanda na zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks, uz priloženu fotografiju lovca F-15. Komanda je navela da je avion na fotografiji sleteo 18. januara u neimenovanu bazu na Bliskom istoku, i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski Istok

Svet, najnovije vesti »

"Duboko udahnite - najgore tek dolazi" U Davosu ključa uoči obraćanja Trampa, Evropa pod uzbunom: "Prelazi crvene linije, na…

"Duboko udahnite - najgore tek dolazi" U Davosu ključa uoči obraćanja Trampa, Evropa pod uzbunom: "Prelazi crvene linije, na raskrsnici smo"

Blic pre 12 minuta
Američke snage zaplenile 7. tanker: Nastavlja se karantin nad ruskom „flotom u senci“ (video)

Američke snage zaplenile 7. tanker: Nastavlja se karantin nad ruskom „flotom u senci“ (video)

Večernje novosti pre 7 minuta
"Oko za oko" Evropa razmišlja da aktivira "bazuku" protiv SAD, Grenland u epicentru oluje: Sve o moćnom EU adutu za odmazdu

"Oko za oko" Evropa razmišlja da aktivira "bazuku" protiv SAD, Grenland u epicentru oluje: Sve o moćnom EU adutu za odmazdu

Blic pre 42 minuta
Ukrajina: Ruski udari opasni po nuklearnu bezbednost; Rusija: Evropske elite nisu spremne za mir

Ukrajina: Ruski udari opasni po nuklearnu bezbednost; Rusija: Evropske elite nisu spremne za mir

RTS pre 17 minuta
Britanija dozvola izgradnju velike ambasade kine: Evo kako će izgledati najveća kineska ambasada u Evropi (foto)

Britanija dozvola izgradnju velike ambasade kine: Evo kako će izgledati najveća kineska ambasada u Evropi (foto)

Kurir pre 3 sata