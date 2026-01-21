Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Danas pre 1 sat  |  RTS
Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Mašinovođa je poginuo, a 20 osoba je povređeno, od kojih je četvoro u kritičnom stanju, kada je prigradski voz iskočio iz šina blizu Barselone, saopštila je španska policija.

Službe za vanredne situacije su navele da je prigradski voz iskočio iz šina pošto je zaštitni zid pao na prugu u blizini Barselone, piše list Pais. BREAKING: Photos show the aftermath of a commuter train derailment near Barcelona, Spain, after a wall collapsed onto the tracks, leaving 15 people injured. https://t.co/msF0q47Ye0 pic.twitter.com/cWIQT2CW4P — PLT Report (@pltreport) January 20, 2026 Prvobitne hipoteze ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena
