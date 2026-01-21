Zima nema milosti: Ledena jutra, sneg i košava stegli celu zemlju

Ujutro se očekuje slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini, navodi se u prognozi Republičkog hidrometereološkog zavoda.

U toku dana u većem delu Srbije biće malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo će na jugu zemlje biti pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlju kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Najniža