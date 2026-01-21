Zvezda u avionu za Malme: Ivanić spreman da pomogne crveno-belima

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Zvezda u avionu za Malme: Ivanić spreman da pomogne crveno-belima

Crvena zvezda je jutros odradila trening u Beogradu i u 16.00 časova poletela za Malme na sutrašnji meč sedmog kola UEFA Lige Evrope (18.45, TV Arena 1 Premium), koji će joj umnogome odrediti sudbinu u ovom takmičenju.

A, najvažnija vest i za trenera Dejana Stankovića bila je da je Mirko Ivanić zdrav, spreman za meč i nalazi se među 23 fudbalera koji su doputovali na sever Evrope. Da li će i početi meč, odgonetnuće nam možda trener na pres konferenciji koja je zakazana za danas u 19.30 časona na stadionu "Eleda". Zvezda je u avionu imala dvojicu Radonjića. Nemanju će Dejan Stanković koristiti na meču, a jedan drugi - Dejan, mu je specijalni gost. Bivši trener košarkaša
