Ujutro mraz i magla, tokom dana sunčani intervali: Evo kakvo vreme nas očekuje u sredu

Tokom dana u većem delu zemlje očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Na jugu Srbije biće pretežno oblačno, a u nižim predelima povremeno su moguće slabe i kratkotrajne padavine na granici kiše i snega, dok će u brdsko-planinskim oblastima povremeno provejavati slab sneg. Vetar će biti slab do umeren, ali u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni. U donjem Podunavlju mogući su i kratkotrajni udari olujne jačine. Jutarnje temperature kretaće se od -9 do -2 stepena, dok će najviša dnevna biti između -1 i 7