Mali u Davosu potpisao sporazum o letećim taksijima za EKSPO

Tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu ministar finansija Siniša Mali potpisao je sporazum sa američkom kompanijom Arčer avijejšn (Archer aviation) o predstavljanju njihove letelice „Midnight“ (Ponoć) u našoj zemlji.

Kako je na Instagramu objavio Siniša Mali, ova kompanija je postala naš odabrani partner za usluge letećih taksija. „Kada smo dobili priliku da budemo domaćini tako značajnog događaja kao što je @expo_belgrade_2027, znali smo da želimo da napravimo iskorak kada je reč o novim tehnologijama, tehnološkim inovacijama i veštačkoj inteligenciji. Zato nam je bilo važno da dovedemo prve leteće taksije u Beograd i radujemo se ispunjenju tog obećanja. Idemo dalje!“, poručio