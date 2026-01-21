Italija protivnik Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Italija protivnik Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolisti Italije plasirali su se u polufinale prvenstva Evrope u Beogradu, pošto su večeras u poslednjem kolu druge faze takmičenja, u odlučujućem meču za drugo mesto u grupi, savladali Hrvatsku sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3).

Italija će se za plasman u finale u petak od 20:30 boriti protiv Srbije, a prethodno će se u drugom polufinalu sastati Grčka i Mađarska. Hrvatska će se protiv aktuelnog prvaka sveta i Evrope, selekcije Španije, boriti za peto mesto, što je neuspeh za oba tima.
