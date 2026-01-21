„U Srbiji se više ne ćuti na nepravdu“: Održan protest u Nišu zbog upada policije na novosadski Filozofski

Studenti, profesori, zborovi, veterani i drugi građani protestovali su večeras u Nišu zbog upada policije i nasilja na novosadskom Filozofskom fakultetu.

Proteklo je mirno i bez incidenata, a jedna od poruka sa skupa je da se u Novom Sadu danas desio “uvod diktature na velika vrata”. Na poziv neformalne grupe studenata, okupljanje je počelo u 19 sati, kada je blokirana raskrsnica kod niškog Osnovnog suda. foto: Tamara Radovanović Profesorka i bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović rekla je za Južne vesti da su filozofski fakulteti u celoj zemlji “sedišta slobodne misli” i da režim želi da tu