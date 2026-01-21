"Jel to neka šatorska pevačica?" Kasper brutalno odgovorio Vendi nakon što ga je nazvala vampirom, a onda je usledio hladan tuš od Mine...

Kurir pre 1 sat
"Jel to neka šatorska pevačica?" Kasper brutalno odgovorio Vendi nakon što ga je nazvala vampirom, a onda je usledio hladan…

Domaća javnost ne prestaje da bruji o pevačici Mini Kostić i njenom emotivnom partneru Manetu Ćuruviji Kasperu, koji ju je sinoć zaprosio pred milionskim auditorijumom, uživo u televizijskom programu.

Njihova veridba izazvala je lavinu reakcija, a svoj sud o ovom ljubavnom paru iznela je i pevačica Vesna Vukelić Vendi, čiji su komentari podigli veliku prašinu. Vendine oštre reči, u kojima je Kaspera nazvala „vampirom, ljudožderom i debelokošcem“, očigledno se nisu dopale novopečenim verenicima. Tim povodom stupili smo u kontakt sa parom kako bismo dobili njihov komentar. Kasper je reagovao vidno iznervirano i bez zadrške. - Ja ne znam ko je Vendi, nikada nisam
Ne znam nijednu njenu pesmu, je l' peva pod šatorima? Kasper brutalno odgovorio Vendi jer ga je nazvala vampirom

Mondo pre 1 sat
"Kasper je vampir i ljudožder, pravi debelokožac", pevačica udarila na veridbu Mine Kostić i Maneta: "Čim može da bude sa njom koja čupa dlake i puna je tikova..."

Kurir pre 2 sata
Sandra Rešić zaratila sa Minom Kostić: Optužila je da ju je pokrala!

Svet & Skandal pre 3 sata
"Imao sam romansu sa tom osobom!" Kasper otkrio sve o odnosu sa fatalnom plavušom, mreže brujale da je bio njen verenik, a on pred Minom priznao: Želim joj...

Kurir pre 3 sata
„To me uopšte ne zanima!“ Sandra Rešić brutalno o Mini Kostić i njenoj veridbi sa Kasperom - Zabole me za njihovu ljubav

Kurir pre 3 sata
Pre upoznavanja razmenjivali vruće fotke! Mina priznala šta je slala Kasperu dok je bio u Americi, a on progovorio o poznatim damama: Pevačica reagovala!

Kurir pre 3 sata
Malo ko zna da je Mina Kostić starija od Kaspera. Samo jednom pričala o njegovim godinama, evo kolika je razlika među njima

Blic pre 4 sati
Mina Kostić

