Leteći taksi stiže u Srbiju! Vučić potvrdio: Postignut dogovor sa Arčerom - pogledajte kako će izgledati novi prevoznik (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Leteći taksi stiže u Srbiju! Vučić potvrdio: Postignut dogovor sa Arčerom - pogledajte kako će izgledati novi prevoznik…
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor kompanije "Arčer Avijacija" Nikhil Goel, potpisali su u Davosu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i izvršnog direktora kompanije "Arčer Avijacija" Adama Goldštajna, Sporazum o partnerstvu koji će biti okvir saradnje Vlade Srbije sa ovom kompanijom u uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji. U skladu sa Sporazumom, Srbija je
