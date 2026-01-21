Leteći taksi stiže u Srbiju! Vučić potvrdio: Postignut dogovor sa Arčerom - pogledajte kako će izgledati novi prevoznik (foto/video)

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor kompanije "Arčer Avijacija" Nikhil Goel, potpisali su u Davosu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i izvršnog direktora kompanije "Arčer Avijacija" Adama Goldštajna, Sporazum o partnerstvu koji će biti okvir saradnje Vlade Srbije sa ovom kompanijom u uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji. U skladu sa Sporazumom, Srbija je