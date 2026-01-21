Nećete verovati koliko je Mina Kostić starija od Kaspera: Pre nekoliko dana proslavila jubilej, a samo jednom govorila o njegovim godinama

Kurir pre 49 minuta
Nećete verovati koliko je Mina Kostić starija od Kaspera: Pre nekoliko dana proslavila jubilej, a samo jednom govorila o…

Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper nakon sedam meseci veze svoju ljubav digli su na viši nivo.

Mane, je juče u emisiji Amidži šou zaprosio pevačicu, a onda je odmah pristala. Mina gotovo oduvek nosi titulu "džepne venere" pa i ako je pre nekoliko dana proslavila 50. rođendan, nikada niko nije mogao ni da predpostavi da pevačica ima toliko godina, jer je uvek izgledala mlađe, a samo jednom je otkrila koliko on ima godina. - Osećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lepo me laže. On je 198 visok, ima 45 godina. To je sve istina - istakla je
