Paparaco! On ne ispušta cigaru, a ona gladna: Uhvatili smo Lepoticu i Zver kad su mislili da ih kamere ne snimaju: Mina i Kasper nerazdvojni (video)

Kurir pre 54 minuta
Paparaco! On ne ispušta cigaru, a ona gladna: Uhvatili smo Lepoticu i Zver kad su mislili da ih kamere ne snimaju: Mina i…

Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, javnosti poznat kao Kasper, definitivno su nerazdvojni, u šta se uverio naš paparaco.

Pevačica i njen partner glavna su tema medija nedeljama unazad, ali dosad nismo imali prilike da ih vidimo u trenutku kad ne znaju da ih kamere snimaju. Foto-reporter Kurira sreo je golupčiće kako opušteno šetaju centrom srpske prestonice. Oni se nisu držali za ruke kao što obično rade parovi, ali su sve vreme ćaskali. Mina je bila u bundi dugoj do poda i s rancem na leđima, dok je Kasper išao pored nje u jakni i farmerkama. Cigaru nije ispuštao iz ruke.
