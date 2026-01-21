Plenković oprezan sa Trampom: Nije dobar nijedan odnos EU i SAD koji se temelji na merama

Plenković oprezan sa Trampom: Nije dobar nijedan odnos EU i SAD koji se temelji na merama

Američki predsednik Donald Tramp, uprkos svom odmaku od konvencionalne spoljne politike, i dalje se drži savezništva sa evropskim partnerima, rekao je u sredu hrvatski premijer Andrej Plenković u Davosu. "(On se) na određeni način odmakao od konvencionalnog načina vođenja spoljne politike.

On u tome ne vidi toliko snažne ni relevantne brojne međunarodne organizacije, sav multilateralizam… ali pritom se ipak drži prijateljstva i savezništva sa evropskim partnerima“, rekao je Plenković u izjavi za medije na marginama Svetskog ekonomskog foruma (WEF). Tramp je u svom govoru u Davosu ranije u sredu oštro kritikovao evropske saveznike Sjedinjenih Država zbog njihove nelojalnosti i pogrešnih političkih poteza u oblastima od energije vetra i zaštite životne
