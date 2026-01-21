JK se oglasila iz Dubaija, evo zašto je prijavila Duška: Novi šok-detalji drame na Dedinju sa policijom

Mondo pre 13 minuta  |  Marina Cvetković
JK se oglasila iz Dubaija, evo zašto je prijavila Duška: Novi šok-detalji drame na Dedinju sa policijom

Pevačica Jelena Karleuša napustila je Srbiju, zajedno sa svojim ćerkama Atinom i Nikom. "Pobegla" je od hladnoće i pravih, zimskih dana u Beogradu i rešila da se ugreje u Dubaiju, što je, inače, jedna od njenih omiljenih destinacija za odmor.

Ali, drama ju je čak i tamo sačekala. Ona se ponovo našla u središtu skandala nakon što je prijavila svog bivšeg muža, Duška Tošića policiji. Prema dostupnim informacijama, incident se desio u njenom stanu na Dedinju, gde pevačica živi sa svojim ćerkama. Ona se sada oglasila, te je otkrila šta se zapravo desilo u vili na Dedinju i zbog čega je reagovala na ovaj način: "Jeste, istina je. Provalio je u stan dok sam ja sa decom u Dubaiju. Prijavila sam ga policiji",
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jelena Karleuša prijavila policiji bivšeg supruga Duška Tošića

Jelena Karleuša prijavila policiji bivšeg supruga Duška Tošića

Vesti online pre 3 minuta
U Karleušinu vilu ušli misteriozni muškarac i žena! Duško Tošić ih sačekao u garaži, sve vreme se krije: Haos se nastavlja…

U Karleušinu vilu ušli misteriozni muškarac i žena! Duško Tošić ih sačekao u garaži, sve vreme se krije: Haos se nastavlja (foto, video)

Kurir pre 3 minuta
Karleuša prijavila Duška policiji, haos na Dedinju: Upao u stan u kojem ona živi i zamenio sve brave?

Karleuša prijavila Duška policiji, haos na Dedinju: Upao u stan u kojem ona živi i zamenio sve brave?

Mondo pre 1 sat
Drama na Dedinju se nastavlja! Duško Tošić se zabarikadirao u vilu! Otkrivamo nove detalje haosa

Drama na Dedinju se nastavlja! Duško Tošić se zabarikadirao u vilu! Otkrivamo nove detalje haosa

Kurir pre 48 minuta
Ekskluzivno! Prva izjava Duška Tošića nakon što ga je Karleuša prijavila za upad u stan! Više nije mogao da ćuti, evo šta nam…

Ekskluzivno! Prva izjava Duška Tošića nakon što ga je Karleuša prijavila za upad u stan! Više nije mogao da ćuti, evo šta nam je rekao

Kurir pre 43 minuta
"Upao je tamo" Karleuša se hitno oglasila nakon što je Duška prijavila policiji, haos na Dedinju se ne smiruje: Evo šta je sve…

"Upao je tamo" Karleuša se hitno oglasila nakon što je Duška prijavila policiji, haos na Dedinju se ne smiruje: Evo šta je sve rekla

Kurir pre 18 minuta
Prvo oglašavanje Duška Tošića nakon što ga je Karleuša prijavila policiji: Više nije mogao da ćuti, otkrio detalje

Prvo oglašavanje Duška Tošića nakon što ga je Karleuša prijavila policiji: Više nije mogao da ćuti, otkrio detalje

Mondo pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Jelena KarleušaDuško TošićAtina

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Naš glumac se vozi gradskim prevozom Kapa na glavi i crna jakna: "Malo u izlazak"

(Foto) Naš glumac se vozi gradskim prevozom Kapa na glavi i crna jakna: "Malo u izlazak"

Blic pre 3 minuta
"Žao mi je Mine": Nadica Ademov odsečno o koleginici i njenom vereniku Kasperu: "Nikako ne bih bila šest meseci sa nekim preko…

"Žao mi je Mine": Nadica Ademov odsečno o koleginici i njenom vereniku Kasperu: "Nikako ne bih bila šest meseci sa nekim preko telefona", evo šta kaže o njegovom izgledu

Blic pre 28 minuta
Ako ovako podesite bojler zimi, smanjićete potrošnju struje

Ako ovako podesite bojler zimi, smanjićete potrošnju struje

Blic pre 23 minuta
Ona je imala 15 godina, a on 30: Neda Arnerić je bila ludo zaljubljena u popularnog pevača, a on je bratu svog kuma zaveo…

Ona je imala 15 godina, a on 30: Neda Arnerić je bila ludo zaljubljena u popularnog pevača, a on je bratu svog kuma zaveo ženu: "Bila je udata"

Blic pre 58 minuta
Pobegla od kuće zbog njega, a on se hvalio da je vara: Ova lepotica je žena našeg pevača - otišli na Floridu, pa na jahti…

Pobegla od kuće zbog njega, a on se hvalio da je vara: Ova lepotica je žena našeg pevača - otišli na Floridu, pa na jahti zagrljeni pozirali: "Sve"

Blic pre 18 minuta