JK se oglasila iz Dubaija, evo zašto je prijavila Duška: Novi šok-detalji drame na Dedinju sa policijom

Pevačica Jelena Karleuša napustila je Srbiju, zajedno sa svojim ćerkama Atinom i Nikom. "Pobegla" je od hladnoće i pravih, zimskih dana u Beogradu i rešila da se ugreje u Dubaiju, što je, inače, jedna od njenih omiljenih destinacija za odmor.

Ali, drama ju je čak i tamo sačekala. Ona se ponovo našla u središtu skandala nakon što je prijavila svog bivšeg muža, Duška Tošića policiji. Prema dostupnim informacijama, incident se desio u njenom stanu na Dedinju, gde pevačica živi sa svojim ćerkama. Ona se sada oglasila, te je otkrila šta se zapravo desilo u vili na Dedinju i zbog čega je reagovala na ovaj način: "Jeste, istina je. Provalio je u stan dok sam ja sa decom u Dubaiju. Prijavila sam ga policiji",