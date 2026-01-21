Ovo je tim Crvene zvezde za Malme: Dejan Stanković spremio iznenađenja za evropsko proleće

Mondo pre 3 minuta  |  Dušan Ninković
Ovo je tim Crvene zvezde za Malme: Dejan Stanković spremio iznenađenja za evropsko proleće

Fudbaleri Crvene zvezde prvi takmičarski meč u 2026. godini igraju na severu Evrope, a protiv Malmea će u četvrtak od 18:45 imati idealnu priliku da obezbede nokaut fazu, odnosno evropsko proleće.

Na temperaturi koja je uporediva sa beogradskom, crveno-beli će razmišljati o mečevima u mnogo boljim uslovima i protiv mnogo jačih rivala, jer Malme ove sezone nije ostavio impresivan utisak na međunarodnoj sceni. Za overu prolaska grupne faze, Dejan Stanković je pripremio iznenađenja. Kao i tokom većeg dela jesenjeg dela sezone, kod trenera Vladana Milojevića, na golu će biti Mateuš, desni bek će biti Seol Jung Vu, a levi Nair Tiknizjan. Izostanak Frenklina Teba
Večernje novosti pre 3 minuta
Sport klub pre 53 minuta
Nova pre 53 minuta
Hot sport pre 1 sat
Hot sport pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Sport klub pre 1 sat
Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaMalme

Danas pre 3 minuta
Danas pre 2 sata
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata