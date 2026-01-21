"Putevi Srbije" uputili apel vozačima: Na ovim putnim pravcima moguć sneg, odroni i poledica

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.07 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica, Vranja i Zaječara. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, prenosi Telegraf pisanje