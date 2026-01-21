Sahranjen Mika Aleksić: Udovica slomljena od bola, evo ko je sve od slavnih ispratio pokojnog učitelja glume

Mirslav Mika Aleksić sahranjen je danas 21. januara, na Centralnom groblju u Beogradu.

Podsetimo, nekadašnji učitelj glume preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva. Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, a poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je