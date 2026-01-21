Sahranjen Mika Aleksić: Udovica slomljena od bola, evo ko je sve od slavnih ispratio pokojnog učitelja glume

Mondo pre 24 minuta  |  Dragana Tomašević
Sahranjen Mika Aleksić: Udovica slomljena od bola, evo ko je sve od slavnih ispratio pokojnog učitelja glume

Mirslav Mika Aleksić sahranjen je danas 21. januara, na Centralnom groblju u Beogradu.

Podsetimo, nekadašnji učitelj glume preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva. Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, a poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, voleo je pre Jelisavete Orašanin

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, voleo je pre Jelisavete Orašanin

Mondo pre 24 minuta
Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg…

Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg izneli oni (foto)

Kurir pre 9 minuta
Nakon sahrane Mike Aleksića svi u šoku zbog poteza žene Duleta Savića: Snimala iznošenje kovčega, niko ne zna zašto

Nakon sahrane Mike Aleksića svi u šoku zbog poteza žene Duleta Savića: Snimala iznošenje kovčega, niko ne zna zašto

Mondo pre 9 minuta
Sahranjen Miroslav Mika Aleksić: Vuk Kostić i Dušan Savić nosili sanduk FOTO

Sahranjen Miroslav Mika Aleksić: Vuk Kostić i Dušan Savić nosili sanduk FOTO

B92 pre 24 minuta
Branio ga kad je optužen za silovanje: Vuk Kostić na sahrani Mike Aleksića nosio kovčeg, evo šta je sve pričao o njemu

Branio ga kad je optužen za silovanje: Vuk Kostić na sahrani Mike Aleksića nosio kovčeg, evo šta je sve pričao o njemu

Mondo pre 24 minuta
Sahranjen Mika Aleksić Na centralnom groblju bili Vuk Kostić, Dragoslav Bokan, Rastko Janković, Branislav Zeremski, Dule Savić…

Sahranjen Mika Aleksić Na centralnom groblju bili Vuk Kostić, Dragoslav Bokan, Rastko Janković, Branislav Zeremski, Dule Savić i Branko Kockica

Blic pre 1 sat
Miroslav Mika Aleksić sahranjen uz hor: Evo koje javne ličnosti su se pojavile na sahranu

Miroslav Mika Aleksić sahranjen uz hor: Evo koje javne ličnosti su se pojavile na sahranu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Mika Aleksić

Zabava, najnovije vesti »

Jelena Rozga podelila tužne vesti: Slomila se zbog svog ljubimca: "Sve moje, fališ mi prejako"

Jelena Rozga podelila tužne vesti: Slomila se zbog svog ljubimca: "Sve moje, fališ mi prejako"

Blic pre 14 minuta
Kada ti nedostaje sunce, pusti ove filmove o moru

Kada ti nedostaje sunce, pusti ove filmove o moru

Buro pre 24 minuta
Ovakvu priču nikada nije ispričala: Brena o Kemalu Montenu i uspomeni koja boli - Boba i ja nismo hteli da on spava po…

Ovakvu priču nikada nije ispričala: Brena o Kemalu Montenu i uspomeni koja boli - Boba i ja nismo hteli da on spava po hotelima...

Kurir pre 14 minuta
Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg…

Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg izneli oni (foto)

Kurir pre 9 minuta
„To je foliranje na maks!“: Tina Ivanović žestoko odgovorila Aleksandri Radović

„To je foliranje na maks!“: Tina Ivanović žestoko odgovorila Aleksandri Radović

Nova pre 9 minuta