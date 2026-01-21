Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.

Povređene osobe su prevezene u Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun radi dalje dijagnostike, prenela je Radio-televizija Srbije. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 102 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima najviše zbog astmatičara i pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojno-medicinska akademija, KBC Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Institut za majku i dete.