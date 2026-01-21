Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

N1 Info pre 38 minuta  |  N1 Beograd
Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir
Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je na mreži "X" da je američki predsednik Donalnd Tramp poslao poziv Kosovu da bude jedna od zemalja osnivača budućeg Odbora za mir. "Duboko sam počastvovana ličnim pozivom predsednika Donalda Trampa da predstavljam Republiku Kosovo kao osnivača Odbora za mir, stojeći rame uz rame sa Sjedinjenim Državama u težnji ka bezbednijem svetu", objavila je Osmani. Ona je istakla da je Trampova inicijativa "istorijska", navodeći da
