ANEM: Prekomerna upotreba sile prema novinarima, profesorima i studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Nedeljnik pre 33 minuta
ANEM: Prekomerna upotreba sile prema novinarima, profesorima i studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je večeras prekomernu upotrebu sile na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu prema novinarima, profesorima i studentima koji su se okupili u znak protesta zbog otkaza koji je dobila profesorka medijskog departmana Jelena Kleut. „Ometanje medija od strane policije je nedopustivo i zahtevamo od nadležnih organa da hitno prestanu s takvom praksom i sankcionišu sve pripadnike policije koji prekomerno upotrebljavaju
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Protest ispred Skupštine: Kordon policije razdvajao građane i okupljene u Pionirskom parku

Protest ispred Skupštine: Kordon policije razdvajao građane i okupljene u Pionirskom parku

N1 Info pre 3 minuta
BLOG UŽIVO Protest ispred Skupštine: Ljudi iz Ćacilenda puštaju muziku i upiru lasere u okupljene građane VIDEO

BLOG UŽIVO Protest ispred Skupštine: Ljudi iz Ćacilenda puštaju muziku i upiru lasere u okupljene građane VIDEO

Nova pre 3 minuta
"Policija je postupila na poziv dekana Alanovića“: MUP o neredima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

"Policija je postupila na poziv dekana Alanovića“: MUP o neredima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Mondo pre 3 minuta
Ministar Dačić: Policija na Filozofskom „postupala visoko profesionalno“, dok snimci pokazuju drugačije

Ministar Dačić: Policija na Filozofskom „postupala visoko profesionalno“, dok snimci pokazuju drugačije

Nova pre 3 minuta
(Foto) Održani protesti u Beogradu, Nišu i Kragujevcu u znak podrške studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

(Foto) Održani protesti u Beogradu, Nišu i Kragujevcu u znak podrške studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 3 minuta
(BLOG) Policija primenila silu na Filozofskom, sa skupova poručeno - "plamen protesta i dalje traje"

(BLOG) Policija primenila silu na Filozofskom, sa skupova poručeno - "plamen protesta i dalje traje"

N1 Info pre 28 minuta
ANEM osuđuje nasilje nad novinarima u Novom Sadu

ANEM osuđuje nasilje nad novinarima u Novom Sadu

Insajder pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadANEM

Društvo, najnovije vesti »

Dačić: Policija postupila visoko profesionalno, blokaderi napadaju državu

Dačić: Policija postupila visoko profesionalno, blokaderi napadaju državu

Danas pre 59 minuta
"Spustila sam trenerku, kad ispade nešto iz mene!" Čudo u Loznici na Svetog Jovana: Andrijana u kupatilu rodila sina

"Spustila sam trenerku, kad ispade nešto iz mene!" Čudo u Loznici na Svetog Jovana: Andrijana u kupatilu rodila sina

Blic pre 8 minuta
Devojka iz Srbije ušla u taksi, ubrzo je počeo pakao: Taksista skrenuo sa puta, a onda postavio pitanje koje ledi krv! Evo šta…

Devojka iz Srbije ušla u taksi, ubrzo je počeo pakao: Taksista skrenuo sa puta, a onda postavio pitanje koje ledi krv! Evo šta je na kraju spasilo

Blic pre 13 minuta
"Gugl kaže da se na slavu ne poziva": Hrvatica postavila Srbima nekoliko pitanje o krsnoj slavi: Odmah je stigla lavina…

"Gugl kaže da se na slavu ne poziva": Hrvatica postavila Srbima nekoliko pitanje o krsnoj slavi: Odmah je stigla lavina komentara

Blic pre 58 minuta
ANEM: Prekomerna upotreba sile prema novinarima, profesorima i studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

ANEM: Prekomerna upotreba sile prema novinarima, profesorima i studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Danas pre 1 sat