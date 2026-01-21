Vučić razgovarao sa Martom Kos o reformskim obavezama Srbije, sreo se i sa Markom Rubiom

Vučić razgovarao sa Martom Kos o reformskim obavezama Srbije, sreo se i sa Markom Rubiom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU, među kojima su u fokusu bile reformske obaveze, kao i energetska sigurnost.

"U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija", naveo je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav". A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) On je istakao da su razgovarali i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne
