Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da mađarski MOL zvanično preuzme Naftnu industriju Srbije do polovine marta. "Ono što je važno jeste da smo mi u ponedeljak napravili dogovor sa mađarskom stranom i Arapima oko naših prava i obaveza u trenutku kada preuzmu upravljanje kompanijom.

Mađari su rekli da će do roka koji je OFAK dao, dakle do 24. marta, taj ugovor biti potpisan. Ja očekujem da će to biti malo pre, recimo polovinom ili do polovine marta", rekao je Siniša Mali novinarima nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti. Ministar je ocenio da je najveći deo posla, kada je u pitanju rešenje za NIS, već odrađen. "Po
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Mali: "Srbija prvi put objedinila rad tri najvažnije institucije na domaćem tržištu kapitala, želimo da ulažemo u regionalne…

Mali: "Srbija prvi put objedinila rad tri najvažnije institucije na domaćem tržištu kapitala, želimo da ulažemo u regionalne berze"

Blic pre 4 minuta
Berza, Centralni registar i Komisija za hartije od vrednosti pod istim kovom na Prokopu: Mali obišao istitucije tržišta…

Berza, Centralni registar i Komisija za hartije od vrednosti pod istim kovom na Prokopu: Mali obišao istitucije tržišta kapitala

N1 Info pre 34 minuta
Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

RTK pre 1 sat
Mali: MOL će službeno preuzeti NIS do sredine ožujka

Mali: MOL će službeno preuzeti NIS do sredine ožujka

SEEbiz pre 34 minuta
Mali: Sve institucije tržišta kapitala konačno pod istim krovom

Mali: Sve institucije tržišta kapitala konačno pod istim krovom

Biznis.rs pre 34 minuta
Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

RTS pre 1 sat
Sve institucije tržišta kapitala konačno pod istim krovom: Siniša Mali obišao novu zgradu na Prokopu

Sve institucije tržišta kapitala konačno pod istim krovom: Siniša Mali obišao novu zgradu na Prokopu

Kurir pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaBeogradska berzaHartije od vrednostiSiniša MaliMađarskanaftna industrija srbijeMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka energetike: Odgovor o produženju licence NIS-u se očekuje do kraja nedelje

Ministarka energetike: Odgovor o produženju licence NIS-u se očekuje do kraja nedelje

Insajder pre 24 minuta
Od 1. februara veće naknade za nezaposlenost u Srbiji

Od 1. februara veće naknade za nezaposlenost u Srbiji

Insajder pre 14 minuta
NSZ uskladila iznose novčane naknade za slučaj nezaposlenosti

NSZ uskladila iznose novčane naknade za slučaj nezaposlenosti

RTV pre 24 minuta
U Davosu potpisan sporazum o partnerstvu sa "Arčer avijacijom" - okvir za uvođenje vazdušnih taksija u Srbiji

U Davosu potpisan sporazum o partnerstvu sa "Arčer avijacijom" - okvir za uvođenje vazdušnih taksija u Srbiji

RTV pre 4 minuta
Srbija do 2042. godine dobija nuklearnu elektranu

Srbija do 2042. godine dobija nuklearnu elektranu

N1 Info pre 14 minuta