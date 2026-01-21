Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno kada je voz iskočio iz šina blizu Barselone

Mašinovođa je poginuo, a najmanje 37 osoba je povređeno, od kojih je petoro u kritičnom stanju, kada je prigradski voz sinoć udario u obrušeni potporni zid i iskočio iz šina blizu Barselone, saopštila je španska policija.

Medicinski zvaničnici su naveli da je pet osoba u teškom stanju, šest ima umerene povrede, a 26 je zadobilo lakše povrede. Prema informacijama koje je pružila vatrogasna služba, većina povređenih bila je u prvom vagonu voza, koji je podneo najveći deo udara o zid, preneo je "Pais". Prvobitne pretpostavke ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena zbog kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana u Kataloniji, navodi španski list. Vatrogasna služba, koja je