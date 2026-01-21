Profesorka novosadskog Filozofskog fakulteta Jelena Kleut dobila rešenje o otkazu, najavljen protest

NIN pre 40 minuta
Profesorka novosadskog Filozofskog fakulteta Jelena Kleut dobila rešenje o otkazu, najavljen protest

Vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut uručeno je rešenje o otkazu čime je i formalno ostala bez posla na toj visokoškolskoj ustanovi.

Kako se navodi u rešenju u koje je agencija Beta imala uvid, vanrednoj profesorki za užu naučnu oblast Komunikologija radni odnos prestao je 20. januara "usled isteka roka na koji je zasnovan". Za podne je ispred Filozofskog fakulteta najavljen protest podrške Jeleni Kleut, na koji su pozvali studenti tog fakulteta. Studenti navode da je Kleut dobila otkaz zbog podrške studentskim blokadama i protestima. "Imenovanoj prestaju sva prava i obaveze iz ugovora o radu",
