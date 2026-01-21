Nova.rs: Požar u kabinetu tužioca koji vodi predmet „Nadstrešnica“

Nekoliko prostorija koje su oštećene u požaru na poslednjem spratu zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici koristi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), a Nova.rs objavila je fotografiju na kojoj se vidi šta je ostalo od kabineta jednog od tužilaca koji radi na finansijskoj istrazi u slučaju „Nadstrešnica“.

Zaposleni su uspeli da na vreme iznesu ovaj, ali i ostale predmete. Zasad nije poznato kako je došlo do požara, piše portal Nova.rs, a istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Plamen i dim najpre su se pojavili na plafonu kabineta na poslednjem spratu, a zahvaljujući brzoj reakciji kako tužilaca, tako i ostalih zaposlenih i sudske straže koja je odmah priskočila u pomoć, predmeti koji su bili u ugroženim kabinetima, blagovremeno su izneti i spaseni.