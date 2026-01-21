SNS investicioni fond „eksplodirao“: Vista Rica duplirala vrednost u 2025. godini

Otvoreni alternativni investicioni fondovi u Srbiji značajno su uvećali imovinu prošle godine.

Četiri najveća AIF-a su na početku 2025. vredela skoro 133,2 miliona evra, a 31. decembra 230 miliona. Od ovih fondova najviše je porastao Vista Rica Invest, koji nije povezan ni sa jednom bankom, već sa – vladajućom strankom. Rast neto vrednosti fondova dolazi iz dva izvora – jedan deo je prinos koji je ostvaren na investirana sredstva, a drugi deo rasta su nove uplate, objašnjava za Novu ekonomiju Milan Marinković, partner u WM Equity Partners. „Skok neto