Blokada na Filozofskom fakultetu zbog otkaza Jeleni Kleut: Studenti najavljuju da „ne idu nigde“, dok se profesorka ne vrati na posao

Protest podrške profesorki Jeleni Kleut, koja je dobila otkaz na Filozofskom fakultetu, prerastao je u blokadu ove ustanove.

Studenti najavljuju da "ne idu nigde" dok Kleut ne bude vraćena na posao. „Ovaj fakultet nije sposoban za nastavu bez Jelene Kleut. Ne idemo nigde dok profesorka Kleut ne bude vraćena na predavanja i ovu ustanovu“, poručili su studenti zamolivši okupljene da ostanu što duže u zgradi fakulteta, prenosi portal 021.rs. „Naš zahtev je jasan, vraćanje Jelene Kleut i da joj se pruži mogućnost da radi, da joj se produži aneks ugovor. Upravi smo dali rok do 14 časova da