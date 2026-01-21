„Putevi Srbije“ apeluju: Budite oprezni zbog magle i poledice

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da je zbog magle na teritoriji Srema vidljivost smanjena na 250 metara i savetovalo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji.

Putevi su savetovali oprez u jutarnjim i večernjim satima jer postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, dodali su Putevi.
