U Skupštini počela rasprava o amandmanima podnetim na set pravosudnih zakona

Nova pre 4 sati  |  Autor: Beta
Skupština Srbije završila je danas objedinjenu načelnu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda i počela raspravu o amandmanima podnetim na set pravosudnih zakona.

Na izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama podneto je ukupno 174 amandmana. Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ivana Rokvić je, obrazlažuči podneti amandman, rekla da je Novi Beograd po izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih
