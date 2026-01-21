AMSS upozorava: Opasnost od poledice, kamioni na Batrovcima čekaju i do šest sati

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na povećanu opasnost od poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima, kao i u usecima i klisurama, gde su kolovozi najčešće izloženi niskim temperaturama.

Dodatni oprez savetuje se na svim putnim pravcima zbog izraženo niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, kao i tokom noći, kada su uslovi za stvaranje poledice najpovoljniji. Saobraćaj je pojačan unutar gradskih zona, a AMSS posebno apeluje na vozače da budu pažljivi u zonama škola, gde se očekuje veći broj pešaka. Prema aktuelnim informacijama, najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni, a na njima nema snega. Na naplatnim