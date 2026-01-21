Beogradski aerodrom oborio rekorde i najavio nove dugolinijske letove

Politika
Beogradski aerodrom oborio rekorde i najavio nove dugolinijske letove

Rekordnih 8,9 miliona putnika

Za beogradski aerodrom Nikola Tesla 2025. godina bila je rekordna po mnogo čemu, jer smo prvi put u istoriji aerodroma u avgustu premašili milion prevezenih putnika, a tokom cele godine uslužili smo rekordnih 8,9 miliona putnika, što je za šest odsto više u odnosu na 2024. godinu, izjavio je danas generalni direktor aerodroma Šivoan Rem. „Taj porast saobraćaja opravdava naš izbor da proširimo kapacitete aerodroma i da ga modernizujemo u proteklih nekoliko godina.
