Smrtonosni planovi novog ukrajinskog ministra odbrane

Politika pre 1 sat
Smrtonosni planovi novog ukrajinskog ministra odbrane

Ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov planira da mesečno eliminiše 50.000 ruskih vojnika sa fronta kao da je reč o kompjuterskoj igrici

KIJEV – Među planovima ukrajisnke vojske je da mesečno bude ubijeno ''50.000 ruskih vojnika'', rekao je novi ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov tokom sastanka s novinarima, iznoseći prioritete svog mandata. Govoreći o planovima, Fedorov (34) je rekao da ima dva ključna cilja. „Upravljanje mora biti izgrađeno oko ljudi koji su sposobni da ostvaruju jasno definisane ciljeve. Ako neko ne pokazuje merljive rezultate, ne može ostati u sistemu”, rekao je ona za
Blic pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Kijev

