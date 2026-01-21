Tramp ne razmatra vojnu intervenciju na Grenlandu

Radio 021 pre 20 minuta  |  Beta
Tramp ne razmatra vojnu intervenciju na Grenlandu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da ne razmatra vojnu intervencije radi kontrole nad Grenlandom.

Kako piše britanski list Gardijan, Tramp pre sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ponovo izjavio da neće upotrebiti vojsku zbog Grenlanda. "Vojska nije na stolu. Ne mislim da će biti potrebna, zaista ne mislim. Mislim da će ljudi biti razumni i mislim da to neće biti potrebno", rekao je Tramp. On je ranije u obraćanju u Davosu rekao da neće upotrebiti silu radi kontrole nad Grenlandom. "Ne želim da
"Želimo taj komad leda zarad zaštite sveta": Zašto Tramp ne odustaje od Grenlanda i šta sve traži

I Slovenija odbila Trampa

Pregovori umesto sile: Porast cena nafte nakon što je Tramp ublažio retoriku u vezi sa Grenlandom

Robert Golob: Slovenija neće prihvatiti Trampov poziv da učestvuje u Odboru za mir

Tramp pod vatrom kritika: "Grenland nije komad leda"

Tramp ismevao Makrona zbog nošenja naočara na forumu u Davosu VIDEO

​Tramp ublažio retoriku prema Grenlandu i došlo do porasta cena nafte

Ključne reči

EgipatNECGardijanDonald TrampDavos

„Tramp ne zaboravlja stara američka savezništva, cilj mu je da ih uništi“: Rafel Ber analizira za Gardijan

Još sedam zemalja priključilo se Trampovom Odboru za mir u Gazi

Tramp dao brutalan ultimatum Danskoj usred Davosa! 75 minuta govora američkog lidera zapalilo svet: "Recite da, i mi ćemo to…

​Oslikani obris ruke u indonežanskoj pećini najstariji poznati crtež na stenama

Grenel: Vučić da sledi američki, a ne evropski put

