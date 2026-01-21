Tramp ne razmatra vojnu intervenciju na Grenlandu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da ne razmatra vojnu intervencije radi kontrole nad Grenlandom.

Kako piše britanski list Gardijan, Tramp pre sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ponovo izjavio da neće upotrebiti vojsku zbog Grenlanda. "Vojska nije na stolu. Ne mislim da će biti potrebna, zaista ne mislim. Mislim da će ljudi biti razumni i mislim da to neće biti potrebno", rekao je Tramp. On je ranije u obraćanju u Davosu rekao da neće upotrebiti silu radi kontrole nad Grenlandom. "Ne želim da