Mali: Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

RTK pre 2 sata
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da mađarski MOL zvanično preuzme Naftnu industriju Srbije do polovine marta. „Ono što je važno jeste da smo mi u ponedeljak napravili dogovor sa mađarskom stranom i Arapima oko naših prava i obaveza u trenutku kada preuzmu upravljanje kompanijom.

Mađari su rekli da će do roka koji je OFAK dao, dakle do 24. marta, taj ugovor biti potpisan. Ja očekujem da će to biti malo pre, recimo polovinom ili do polovine marta“, rekao je Mali novinarima nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti. Ministar je ocenio da je najveći deo posla, kada je u pitanju rešenje za NIS, već odrađen. „Po meni je
