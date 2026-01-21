Američka vojska zaplenila još jedan, sedmi, tanker povezan s Venecuelom

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Američka vojska zaplenila još jedan, sedmi, tanker povezan s Venecuelom

VAŠINGTON - Američka vojska saopštila je sinoć da je zaplenila još jedan tanker povezan sa Venecuelom u Karipskom moru, što je sedma takva zaplena od početka kampanje američkog predsednika Donalda Trampa za kontrolu venecuelanske nafte.

Komanda južnih snaga američke vojske (U.S. Southern Command), koja nadgleda više ratnih brodova i hiljade vojnika u regionu, navela je da je brod "Motor Vešel Sagitta" priveden "bez incidenata", prenosi Rojters. U saopštenju se dodaje da zaplena tankera koji je radio u suprotnosti sa karantinom za sankcionisane brodove u Karipskom moru pokazuje odlučnost SAD da jedina nafta koja napušta Venecuelu bude izvezena na koordinisan i zakonit način. Trampova administracija
Ključne reči

VašingtonRojtersVenecuelaDonald Trampnafta

