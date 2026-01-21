Tramp: SAD su ekonomski motor sveta. Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite

DAVOS - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Sjedinjene Američke Države nalaze u "najbržem i najdramatičnijem" ekonomskom rastu u istoriji te zemlje, navodeći da je američki rast "eksplodirao", da su povećane investicije i prihodi, a da je inflacija pobeđena.

"SAD su ekonomski motor sveta. Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite", rekao je Tramp tokom svog obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. On je ocenio da se određena mesta u Evropi "više ne mogu prepoznati". "Nikoga ne želim da uvredim, ali neke zemlje ne mogu da prepoznam u negativnom smislu. Volim Evropu, ali mislim da ide u lošem smeru", rekao je Tramp. Tramp je ocenio da su mnoge zemlje napustile način poslovanja koji