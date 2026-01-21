Međedović nakon poraza: Nije prvi put da se ovo dešava!

Hamad Međedović završio je nastup na Australijan openu u drugom kolu, porazom od Aleksa De Minora, ali je duel sa šestim igračem sveta za mladog tenisera predstavljao veliko iskustvo i važnu lekciju za nastavak karijere.

Neposredno po završetku meča, emocije su još bile sveže, a utisci pomešani. “Sve znate, verovatno ste svi videli… Ne znam šta u ovom trenutku mogu da kažem, tek je pola sata prošlo, nije bilo vremena da se slegnu utisci. Super iskustvo”, rekao je Međedović. Za 22-godišnjeg tenisera iz Novog Pazara nastup na najvećoj sceni imao je poseban značaj, naročito sam izlazak na teren i priprema pred meč. “Neverovatan je osećaj. Uspeli smo malo pre meča da idemo na