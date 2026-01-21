Italijani potopili Hrvatsku, sledi okršaj sa Srbijom!

Vaterpolo reprezentacija Italije posle sjajne partije, uz male padove, pobedila je Hrvatsku sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3), pa će u polufinalu koje je na programu 23. januara igrati protiv Srbije (20:30).

U drugom polufinalu, snage će odmeriti Mađarska i Grčka (17). Hrvatska će protiv Španije igrati za peto mesto. Golove za Italiju, postigli su: Ferero četiri, Alesiani, Del Baso, Di Soma, Dolče, Đanata, Grata, Bruni, Kondemi po jedan. Golove za Hrvatsku, postigli su: Burić i Fatović po tri, Bukić, Vukićević, Žuvela, Harkov po jedan. Tokom prve deonice vodila se velika borba za svaku loptu i pedalj bazena, a na semaforu je pisalo 3:3. Strelci za Hrvatsku, bili su