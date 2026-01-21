Mali Medvedev je sledeći protivnik Novaka Đokovića

Sport klub pre 47 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Mali Medvedev je sledeći protivnik Novaka Đokovića

Za Frančeska Maestrelija, plasman u glavni žreb Australijan opena znači mnogo više od pukog sportskog rezultata – to je završna tačka dugog puta, ispunjenog čekanjima, teškim odlukama i razvojem koji je građen korak po korak.

Tako svoj tekst o momku koji će se sastati sa Novakom Đokovićem u drugom kolu Australijan opena počinje Mateo Zorzoli, novinar italijanskog Evrosporta. S obzirom na to da Maestreli nije poznato ime, zamolili smo kolegu da nam pomogne u predstavljanju. „Saša, ovde imaš sve što ti treba“, odgovorio je Zorzoli, novinar u viralnom klipu u kojem je Maestreli saznao da igra s Novakom. Pa, evo izvolite: Dvadesettrogodišnji teniser iz Pize prvi put ulazi u glavni žreb
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Hamad Međedović zaustavljen u drugom kolu Australijan opena

Hamad Međedović zaustavljen u drugom kolu Australijan opena

Radio 021 pre 52 minuta
Međedović završio učešće na Australijan openu, izgubio od šestog igrača sveta

Međedović završio učešće na Australijan openu, izgubio od šestog igrača sveta

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Međedović počeo sjajno, pa stao u mestu: De Minor imao jedan loš set, potom iskažnjavao Srbina!

Međedović počeo sjajno, pa stao u mestu: De Minor imao jedan loš set, potom iskažnjavao Srbina!

Hot sport pre 47 minuta
Nula u prvom, pa rutinski završen posao u drugom setu! Čudesna Ruskinja nastavlja da gazi - Andrejeva ubedljiva protiv Sakari…

Nula u prvom, pa rutinski završen posao u drugom setu! Čudesna Ruskinja nastavlja da gazi - Andrejeva ubedljiva protiv Sakari za treće kolo AO!

Kurir pre 27 minuta
„Tada je počeo haos u glavi“: Međedović surovo iskren nakon propuštene šanse i dva lica koje je pokazao

„Tada je počeo haos u glavi“: Međedović surovo iskren nakon propuštene šanse i dva lica koje je pokazao

Nova pre 17 minuta
Masaža stopala, provala oblaka, pa pobeda: Zverev je u 3. kolu AO

Masaža stopala, provala oblaka, pa pobeda: Zverev je u 3. kolu AO

Sport klub pre 17 minuta
Međedović na kratko utišao Melburn, stigla osveta posle preokreta i pobeda „Demona“

Međedović na kratko utišao Melburn, stigla osveta posle preokreta i pobeda „Demona“

Nova pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Hamad Međedović zaustavljen u drugom kolu Australijan opena

Hamad Međedović zaustavljen u drugom kolu Australijan opena

Radio 021 pre 52 minuta
Dinamo Jug doveo nekadašnjeg prvoligaškog golgetera

Dinamo Jug doveo nekadašnjeg prvoligaškog golgetera

Vranje news pre 17 minuta
Međedović završio učešće na Australijan openu, izgubio od šestog igrača sveta

Međedović završio učešće na Australijan openu, izgubio od šestog igrača sveta

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Treći Međunarodni džudo turnir “Pobednik Pirota” u subotu u hali Kej

Treći Međunarodni džudo turnir “Pobednik Pirota” u subotu u hali Kej

Pirotske vesti pre 37 minuta
Da ne bude “drž’te lopova”, a ruka u tuđem džepu: Loš tretman sudija prema vaterpolistima Srbije

Da ne bude “drž’te lopova”, a ruka u tuđem džepu: Loš tretman sudija prema vaterpolistima Srbije

Danas pre 17 minuta