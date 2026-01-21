Mali Medvedev je sledeći protivnik Novaka Đokovića

Za Frančeska Maestrelija, plasman u glavni žreb Australijan opena znači mnogo više od pukog sportskog rezultata – to je završna tačka dugog puta, ispunjenog čekanjima, teškim odlukama i razvojem koji je građen korak po korak.

Tako svoj tekst o momku koji će se sastati sa Novakom Đokovićem u drugom kolu Australijan opena počinje Mateo Zorzoli, novinar italijanskog Evrosporta. S obzirom na to da Maestreli nije poznato ime, zamolili smo kolegu da nam pomogne u predstavljanju. „Saša, ovde imaš sve što ti treba“, odgovorio je Zorzoli, novinar u viralnom klipu u kojem je Maestreli saznao da igra s Novakom. Pa, evo izvolite: Dvadesettrogodišnji teniser iz Pize prvi put ulazi u glavni žreb