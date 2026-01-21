Sabalenka lako pred tigricama, Turci u transu zbog svoje heroine

Za razliku od prvog kola, dvostruka šampiona Australijan opena Arina Sabalenka protutnjala je do pobede u svom drugom meču.

Beloruskinja je bila bolja od Žosjuan Bai iz Kine sa 6:3, 6:1 za 72 minuta igre. S obzirom na to da je meč bio lak, Andrea Petković – sada u ulozi novinarke – mogla je da vodi malo opušteniji razgovor sa Sabalenkom posle meča, pa ju je upitala za dve dvojke sa ušima tigra, Sabalenkine tetovaže. „Neverovatno je. Vidim sve te postere, iako moram da budem usredsređena na meč. A onda ih pokažu i na ekranu – prelepi su. Kreativnost je tu. Hvala vam mnogo, ljudi, to mi