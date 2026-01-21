(VIDEO)Jokić gledao kako ga Dončić prestiže, tripl-dabl u Denveru

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO)Jokić gledao kako ga Dončić prestiže, tripl-dabl u Denveru

Los Anđeles Lejkersi trijumfovali su protiv Denver Nagetsa koji gotovo mesec dana igraju bez srpskog asa Nikole Jokića, a konačan rezultat u "Bol areni" u Koloradu bio je 107:115.

Nema dileme ko je najzaslužniji za pobedu gostiju – Luka Dončić je blistao za 36 minuta na parketu i zabeležio tripl-dabl učinak. Reprezentativac Slovenije ubacio je 38 poena (12/21 iz igre, 3/9 za tri i 11/12 sl. bacanja) uz 13 skokova i 10 asistencija, a ukrao je i dve lopte uz tri izgubljene. Kad je reč o toku utakmice, oslabljeni domaćin bio je bolji u prva dva kvartala, a u trećoj četvrtini poveo je 16 poena. Ipak, 26-godišnjak iz Ljubljane dao je ključni
